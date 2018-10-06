Лопетеги заявил, что не переживает из-за своего будущего в «Реале»
- Reuters
«Я не переживаю из-за своего будущего. В данный момент думаю только о подготовке команды к следующему матчу. Меня не волнует, как ко мне относится пресса. Меня беспокоит только то, как игроки работают каждый день. Мы не анализируем, что думают люди. Мы сосредоточены на матче с «Алавесом». Судить нас по результатам работы должны в конце сезона», — приводит слова Лопетеги Daily Mail.
Ранее СМИ сообщили, что «Реал» может уволить Лопетеги из-за неудовлетворительных результатов.