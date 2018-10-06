«Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье

Каталонский футбольный клуб «Барселона» выразил соболезнования в связи со смертью известной испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье.

«Футбольный клуб «Барселона» хотел бы выразить соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье, признанной фигуры в мире оперы и иконы всеобщей культуры. Вечный голос Барселоны–1992», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны».

FC Barcelona wishes to express its sorrow for the loss of Montserrat Caballé, such a highly recognised figure in the world of opera and an icon of universal culture. The eternal voice of Barcelona 92 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 октября 2018 г.

На церемонии открытия летних Олимпийских игр — 1992 Кабалье исполнила песню под названием «Барселона», которую она впервые спела в 1987 году в дуэте с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри. Данная композиция стала гимном Игр-1992.

Ранее стало известно, что Монтсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне.