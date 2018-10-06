«Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье

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Каталонский футбольный клуб «Барселона» выразил соболезнования в связи со смертью известной испанской оперной певицы Монтсеррат Кабалье.
«Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье
  • Reuters

«Футбольный клуб «Барселона» хотел бы выразить соболезнования в связи со смертью Монтсеррат Кабалье, признанной фигуры в мире оперы и иконы всеобщей культуры. Вечный голос Барселоны–1992», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны».

На церемонии открытия летних Олимпийских игр — 1992 Кабалье исполнила песню под названием «Барселона», которую она впервые спела в 1987 году в дуэте с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри. Данная композиция стала гимном Игр-1992.

Ранее стало известно, что Монтсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в госпитале Сан-Пау в Барселоне.

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