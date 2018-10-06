Сборная Украины может пропустить Универсиаду в Красноярске из-за финансовых проблем
- РИА Новости
«Мы получили письмо из Студенческого союза Украины, которое говорит о сложной экономической ситуации в стране, поэтому пока они затрудняются озвучить окончательное решение об участии», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Он отметил, что FISU совместно с организационным комитетом Универсиады готова оказать финансовую поддержку делегации Украины численностью до 50 человек.
«Никаких политических заявлений со стороны Студенческого союза Украины о том, что они не приедут, нет», — добавил глава FISU.
Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Ранее в ФФУ заявили, что сборная Украины по футболу сыграет с Россией только после матча с командой Марса.