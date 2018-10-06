Сборная Украины может пропустить Универсиаду в Красноярске из-за финансовых проблем

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Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин рассказал, что украинские спортсмены могут пропустить зимнюю Универсиаду 2019 года в Красноярске из-за финансовых проблем.
Сборная Украины может пропустить Универсиаду в Красноярске из-за финансовых проблем
  • РИА Новости

«Мы получили письмо из Студенческого союза Украины, которое говорит о сложной экономической ситуации в стране, поэтому пока они затрудняются озвучить окончательное решение об участии», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Он отметил, что FISU совместно с организационным комитетом Универсиады готова оказать финансовую поддержку делегации Украины численностью до 50 человек.

«Никаких политических заявлений со стороны Студенческого союза Украины о том, что они не приедут, нет», — добавил глава FISU.

Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Ранее в ФФУ заявили, что сборная Украины по футболу сыграет с Россией только после матча с командой Марса.

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