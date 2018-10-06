В ФФУ заявили, что сборная Украины по футболу сыграет с Россией только после матча с командой Марса
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«Товарищеский матч Украина — Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса! Это действительно было смешно!», — говорится в заявлении ФФУ, опубликованном на официальной странице федерации в Facebook.
Ранее сообщалось, что сборные России и Украины по футболу могут провести товарищеский матч в честь 27-й годовщины установления дипломатических отношений.