В ФФУ заявили, что сборная Украины по футболу сыграет с Россией только после матча с командой Марса

В Федерации футбола Украины (ФФУ) прокомментировали предложение организации Sport for all провести товарищеский матч между сборными Украины и России на нейтральном поле.

«Товарищеский матч Украина — Россия в ближайшее время? В нынешних условиях только после матча сборная Украины — сборная Марса! Это действительно было смешно!», — говорится в заявлении ФФУ, опубликованном на официальной странице федерации в Facebook.

Ранее сообщалось, что сборные России и Украины по футболу могут провести товарищеский матч в честь 27-й годовщины установления дипломатических отношений.