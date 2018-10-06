Эксперт назвал фаворитов в борьбе за титул чемпиона РПЛ

Бывший футболист и комментатор Дмитрий Градиленко в беседе с RT высказал мнение, какие клубы на данный момент являются фаворитами в борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«На сегодняшний день стоит назвать три клуба, которые побеждают за счёт своей стабильной игры. Это «Зенит», ЦСКА и «Краснодар». Именно их можно с уверенностью зачислить в претенденты на титул», — заявил Градиленко.

По итогам девяти туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит» (22 очка). На втором месте располагается «Краснодар» (19 очков). Третью строчку занимает «Ростов» (18 очков). ЦСКА располагается на четвёртом месте (16 очков).

Ранее Градиленко высказал мнение, что уход Смолова положительно отразился на игре «Краснодара».