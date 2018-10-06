Градиленко считает, что уход Смолова положительно отразился на игре «Краснодара»

Бывший футболист и комментатор Дмитрий Градиленко в беседе с RT высказал мнение о влиянии на «Краснодар» перехода нападающего Фёдора Смолова в московский «Локомотив».

«Видимо, тренерский штаб сумел изменить тактику. Раньше все силы соперника были направлены на то, чтобы остановить Смолова. Сейчас сразу несколько футболистов атакующей линии способны создавать опасные моменты и реализовывать их. Это раскрепостило их, сделав игру более интересной», — заявил Градиленко.

Он также высказал мнение о возможном исходе противостояния «Краснодара» и «Зенита» в десятом туре РПЛ.

«Зенит» играет дома, поэтому именно ему я бы отдал преимущество. Поддержка родных болельщиков сыграет свою роль. Кроме того, если судить по отдельным персоналиям, то их состав сильнее. Но всё это — лишь предположения. Посмотрим, что произойдёт на поле», — добавил эксперт.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится 7 октября в Санкт-Петербурге.

Ранее тренер «Краснодара» рассказал, за счёт чего команде удалось обыграть «Севилью» в Лиге Европы.