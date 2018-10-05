Тренер «Краснодара» рассказал, за счёт чего команде удалось обыграть «Севилью» в Лиге Европы

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Тренер российского футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев прокомментировал игру своих подопечных в матче второго тура группового раунда футбольной Лиги Европы с испанской «Севильей», который завершился победой «быков» со счётом 2:1.
Тренер «Краснодара» рассказал, за счёт чего команде удалось обыграть «Севилью» в Лиге Европы
  • Reuters

«С первых минут мы действовали достаточно качественно, организованно, много владели мячом, создавали моменты. После перерыва ничего кардинально не изменилось, делали то же, что и в первом тайме. Важно было в этой игре исключить потери в центре, на своей половине поля, с чем мы успешно справились. Была уверенность, что если будем продолжать действовать так же после пропущенного гола, то сможем сравнять счёт и побороться за победу. Так и вышло», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Мусаева, существенное влияние на результат оказала положительная атмосфера в раздевалке «Краснодара».

«За последнее время игроки стали гораздо дружнее, ближе друг к другу, и это заметно по тренировкам и атмосфере в клубе в целом. Кроме того, футболисты отличаются высокой дисциплиной, и всё это приносит тот результат, который мы увидели в матче с «Севильей», — добавил он.

Ранее сообщалось, что мяч Торнике Окриашвили принёс «Краснодару» победу над «Севильей» в матче Лиги Европы.

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