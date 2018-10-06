Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии, Феттель — девятый, Сироткин — 17-й
- Reuters
Квалификационные заезды прошли в сложных погодных условиях — периодически шёл дождь.
Хэмилтон преодолел свой лучший круг в третьем сегменте квалификации за 1 минуту 27,760 секунды.
Второе место занял его партнёр по команде финн Валттери Боттас.
Тройку замкнул голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Соперник Хэмилтона в борьбе за титул — немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель — показал девятое время.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 17-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 14-й результат.
Q3 CLASSIFICATION: @ScuderiaFerrari fans, look away now 🙈 #JapaneseGP 🇯🇵 #F1pic.twitter.com/xgtOFiJIqE— Formula 1 (@F1) 6 октября 2018 г.
Гонка Гран-при Японии пройдёт 7 октября. Стартовые огни погаснут в 08:10 мск.
Ранее Сироткин рассказал, каких результатов ждать от его команды на Гран-при Японии.