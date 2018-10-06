Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии, Феттель — девятый, Сироткин — 17-й

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Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации 17-го этапа «Формулы-1» Гран-при Японии.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Японии, Феттель — девятый, Сироткин — 17-й
  • Reuters

Квалификационные заезды прошли в сложных погодных условиях — периодически шёл дождь.

Хэмилтон преодолел свой лучший круг в третьем сегменте квалификации за 1 минуту 27,760 секунды.

Второе место занял его партнёр по команде финн Валттери Боттас.

Тройку замкнул голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Соперник Хэмилтона в борьбе за титул — немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель — показал девятое время.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 17-е место. Его напарник канадец Лэнс Стролл показал 14-й результат.

Гонка Гран-при Японии пройдёт 7 октября. Стартовые огни погаснут в 08:10 мск.

Ранее Сироткин рассказал, каких результатов ждать от его команды на Гран-при Японии.

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