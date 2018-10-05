Отец Нурмагомедова рассказал о состоянии здоровья сына после сгонки веса перед взвешиванием
«Мы уложились в вес ещё на предварительном взвешивании за несколько часов до официальной церемонии. Здоровье у Хабиба в полном порядке, сейчас он активно набирает вес. Сколько наберёт, сказать точно не могу», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.
Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.
Ранее сообщалось, что Макгрегор оказался легче Нурмагомедова перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе.