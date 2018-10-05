Отец Нурмагомедова рассказал о состоянии здоровья сына после сгонки веса перед взвешиванием

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, о состоянии здоровья сына после официального взвешивания накануне боя с ирландцем Конором Макгрегором.

«Мы уложились в вес ещё на предварительном взвешивании за несколько часов до официальной церемонии. Здоровье у Хабиба в полном порядке, сейчас он активно набирает вес. Сколько наберёт, сказать точно не могу», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора за титул чемпиона в лёгком весе состоится 6 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 229.

Ранее сообщалось, что Макгрегор оказался легче Нурмагомедова перед боем на турнире UFC в Лас-Вегасе.