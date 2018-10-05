«Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью в десятом туре РПЛ

Тульский «Арсенал» и «Уфа» сыграли вничью в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 1:1.

В составе «Арсенала» забил Сильвестр Игбун, отличившись на второй минуте добавленного к первому тайму времени.

«Уфа» ответила голом Георги Костадинова на 70-й минуте матча.

В 11-м туре «Арсенал» на выезде сыграет с московским «Спартаком», а «Уфа» на своём поле примет казанский «Рубин».

Ранее сообщалось, что в РФС обсудили возможность использования VAR в матчах Кубка России и переходных играх.