Рябинский заявил, что готов к судебным разбирательствам с Доном Кингом
- Reuters
«С удовольствием посудимся, никаких проблем. Это не первый раз — с уважаемым Доном Кингом мы уже судились в Манхэттенском суде и выиграли, сейчас он подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии. Это интересно, разомнёмся на новой площадке. Дон Кинг не даёт скучать — отличный мужик, нам задана интересная задачка, и мы её решим», — приводит слова Рябинского ТАСС.
Бой Поветкина и Стиверна, интересы которого представляет Кинг, за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) должен был пройти 17 декабря 2016 года в Екатеринбурге, но был лишён статуса титульного после выявления в допинг-пробе россиянина запрещённого вещества, из-за чего канадец отказался выходить на ринг.
Ранее сообщалось, что Леннокс Льюис посоветовал Поветкину завершить карьеру.