Рябинский заявил, что готов к судебным разбирательствам с Доном Кингом

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Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что готов к предстоящим судебным разбирательствам по иску известного американского промоутера Дона Кинга, причиной которого стала отмена боя между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном, который должен был состояться в 2016 году.
Рябинский заявил, что готов к судебным разбирательствам с Доном Кингом
  • Reuters

«С удовольствием посудимся, никаких проблем. Это не первый раз — с уважаемым Доном Кингом мы уже судились в Манхэттенском суде и выиграли, сейчас он подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Швейцарии. Это интересно, разомнёмся на новой площадке. Дон Кинг не даёт скучать — отличный мужик, нам задана интересная задачка, и мы её решим», — приводит слова Рябинского ТАСС.

Бой Поветкина и Стиверна, интересы которого представляет Кинг, за титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) должен был пройти 17 декабря 2016 года в Екатеринбурге, но был лишён статуса титульного после выявления в допинг-пробе россиянина запрещённого вещества, из-за чего канадец отказался выходить на ринг.

Ранее сообщалось, что Леннокс Льюис посоветовал Поветкину завершить карьеру.

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