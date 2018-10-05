Глава Fight Nights раскритиковал пресс-конференцию Макгрегора и Нурмагомедова

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Президент Fight Nights Камил Гаджиев раскритиковал пресс-конференцию ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова в преддверии боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.
Глава Fight Nights раскритиковал пресс-конференцию Макгрегора и Нурмагомедова
  • Reuters

«Бой Конора и Хабиба — это бой века. А пресс-конференция у них — отстой. Ничего такого в ней не увидел», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Он отметил, что бойцы не говорят на одном языке, а Макгрегор слишком часто рекламировал свой виски.

Ранее ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор отреагировал на уход россиянина Хабиба Нурмагомедова с пресс-конференции, посвящённой титульному поединку UFC в лёгком весе.

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