Глава Fight Nights раскритиковал пресс-конференцию Макгрегора и Нурмагомедова

Президент Fight Nights Камил Гаджиев раскритиковал пресс-конференцию ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова в преддверии боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе.

«Бой Конора и Хабиба — это бой века. А пресс-конференция у них — отстой. Ничего такого в ней не увидел», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Он отметил, что бойцы не говорят на одном языке, а Макгрегор слишком часто рекламировал свой виски.

Ранее ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор отреагировал на уход россиянина Хабиба Нурмагомедова с пресс-конференции, посвящённой титульному поединку UFC в лёгком весе.