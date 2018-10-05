На 45-м году жизни скончался украинский баскетболист Хижняк
Об этом сообщает Basket.com.ua. Есть информация, что у экс-баскетболиста случился инфаркт.
Хижняк является рекордсменом Евролиги по количеству блок-шотов в течение сезона.
В составе «Жальгириса» он становился неоднократным чемпионом Литвы. Хижняк выступал за сборную Украины на двух чемпионатах Европы — в 1997 и 2003 годах.
В последнее время был маркетинговым директором киевского «Будивельника», в котором завершал свою игровую карьеру.
Ранее пресс-служба департамента полиции Лос-Анджелеса опубликовала новые данные о смерти баскетболиста подмосковных «Химок» Тайлера Ханикатта в результате перестрелки с представителями правоохранительных органов.