На 45-м году жизни скончался украинский баскетболист Хижняк

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Бывший баскетболист сборной Украины Григорий Хижняк скончался в возрасте 44 лет.
На 45-м году жизни скончался украинский баскетболист Хижняк
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Об этом сообщает Basket.com.ua. Есть информация, что у экс-баскетболиста случился инфаркт.

Хижняк является рекордсменом Евролиги по количеству блок-шотов в течение сезона.

В составе «Жальгириса» он становился неоднократным чемпионом Литвы. Хижняк выступал за сборную Украины на двух чемпионатах Европы — в 1997 и 2003 годах.

В последнее время был маркетинговым директором киевского «Будивельника», в котором завершал свою игровую карьеру.

Ранее пресс-служба департамента полиции Лос-Анджелеса опубликовала новые данные о смерти баскетболиста подмосковных «Химок» Тайлера Ханикатта в результате перестрелки с представителями правоохранительных органов.

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