Нурмагомедов: для меня это больше, чем просто защита титула, — это личное

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал о значимости поединка за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с ирландцем Конором Макгрегором.
Нурмагомедов: для меня это больше, чем просто защита титула, — это личное
  • © РИА Новости

«Если честно, для меня это больше, чем просто защита титула. Это личное. Конечно, это самый большой бой в истории UFC. Уже все говорят об этом», — заявил Нурмагомедов.

Он отметил, что абсолютно уверен в себе в преддверии поединка с Макгрегором.

«Естественно, я верю в себя. Зачем мне приходить сюда без уверенности. Я непобеждённый чемпион. Я верю в бога и в себя. Почему я здесь? Потому что Господь помогает мне», — заявил Нурмагомедов.

Ранее Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями в преддверии поединка за титул чемпиона UFC с ирландцем Конором Макгрегором.

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