Фернандо: ничья в матче Лиги Европы с «Вильярреалом» подобна поражению

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Полузащитник российского футбольного клуба «Спартак» Фернандо прокомментировал игру команды в матче второго тура группового раунда Лиги Европы с испанским «Вильярреалом», который завершился со счётом 3:3.
Фернандо: ничья в матче Лиги Европы с «Вильярреалом» подобна поражению
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«Мы проигрывали по ходу матча, но закончили вничью. У «Вильяррела» хорошая команда. На мой взгляд, пенальти на последней минуте был сомнительным. Такая ничья подобна поражению, но команда билась. Это важно для нас», — цитирует бразильского футболиста «Чемпионат».

По словам Фернандо, он не в полной мере согласен с президентом красно-белых Леонидом Федуном, назвавшим поединок с «Вильярреалом» лучшим в исполнении «Спартака» в текущем сезоне.

«Не был лучшим, потому что мы не выиграли. Вот если бы победили… А если говорить о том, что это лучший матч сезона по игре — в таком плане да. По самоотверженности и целеустремлённости — отличное выступление. Особенно учитывая, что нам приходилось отыгрываться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не смог обыграть «Вильярреал» в матче Лиги Европы.

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