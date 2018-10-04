Главный тренер сборной Англии по футболу Саутгейт официально продлил контракт с FA
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба английской национальной команды.
Congratulations, boss. Here's to the next four years! 🤝https://t.co/wZmeI0dueB— England (@England) 4 октября 2018 г.
Новый контракт со специалистом будет рассчитан до 2022 года, в то время как предыдущее соглашение действовало до 2020 года.
Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место на чемпионате мира 2018 года в России.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Англии по футболу Саутгейт согласился продлить контракт FA.