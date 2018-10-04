Главный тренер сборной Англии по футболу Саутгейт официально продлил контракт с FA

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт официально продлил соглашение с Футбольной ассоциацией Англии (FA).
Главный тренер сборной Англии по футболу Саутгейт официально продлил контракт с FA
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба английской национальной команды.

Новый контракт со специалистом будет рассчитан до 2022 года, в то время как предыдущее соглашение действовало до 2020 года.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место на чемпионате мира 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Англии по футболу Саутгейт согласился продлить контракт FA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить