Главный тренер сборной Англии по футболу Саутгейт официально продлил контракт с FA

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт официально продлил соглашение с Футбольной ассоциацией Англии (FA).

Об этом сообщает пресс-служба английской национальной команды.

Новый контракт со специалистом будет рассчитан до 2022 года, в то время как предыдущее соглашение действовало до 2020 года.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команда заняла четвёртое место на чемпионате мира 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Англии по футболу Саутгейт согласился продлить контракт FA.