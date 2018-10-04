Юристы: обвинившая Роналду в изнасиловании девушка задумывалась о суициде

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Юристы американской модели Кэтрин Майорги, которая обвиняет футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, рассказали о состоянии девушки после встречи с португальцем.
Юристы: обвинившая Роналду в изнасиловании девушка задумывалась о суициде
  • Reuters

«Кэтрин рассказала, что после произошедшего в 2009 году случая пребывала в депрессии, ей в голову приходили навязчивые мысли, в том числе о суициде, также у неё возникли проблемы с алкоголем, личной жизнью и трудоустройством», — приводит слова юристов Майорги The Sun

По словам представителей модели, девушка не могла прийти в себя на протяжении восьми-девяти лет после инцидента. Она страдала от депрессии и с трудом смогла окончить университет по специальности «журналист».

Ранее Криштиану Роналду выступил с заявлением относительно обвинений в изнасиловании в свой адрес.

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