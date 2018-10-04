Футболист «Наполи» Милик стал жертвой ограбления после матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
- Reuters
В пригороде Неаполя Джульяно-ин-Кампанья двое неизвестных напали на Милика рядом с его домом. Грабители потребовали отдать часы Rolex, приставив пистолет к лицу польского спортсмена. После того как Милик отдал часы, злоумышленники скрылись с места преступления на мотоцикле, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Полиция Неаполя ведёт расследование обстоятельств этого ограбления. Стоимость похищенных часов Милика оценивается в €7—20 тыс.
Ранее полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта был госпитализирован после получения травмы спины в первом тайме матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Наполи».