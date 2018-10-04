Футболист «Наполи» Милик стал жертвой ограбления после матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

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Польский нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик подвергся ограблению после матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем».
Футболист «Наполи» Милик стал жертвой ограбления после матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
  • Reuters

В пригороде Неаполя Джульяно-ин-Кампанья двое неизвестных напали на Милика рядом с его домом. Грабители потребовали отдать часы Rolex, приставив пистолет к лицу польского спортсмена. После того как Милик отдал часы, злоумышленники скрылись с места преступления на мотоцикле, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Полиция Неаполя ведёт расследование обстоятельств этого ограбления. Стоимость похищенных часов Милика оценивается в €7—20 тыс.

Ранее полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта был госпитализирован после получения травмы спины в первом тайме матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Наполи».

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