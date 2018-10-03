Коноплянка оценил шансы «Шальке» на выход из группы в Лиге чемпионов
«Я думаю, нас рано называть явными претендентами на выход из группы, шансы 50 на 50. Мы спокойно можем проиграть дома «Локомотиву», пока все команды равны и вся борьба впереди», — заявил Коноплянка после матча.
После двух туров группового этапа «Шальке» возглавляет квартет D. В активе немецкой команды 4 очка. «Галатасарай» и «Порту» ещё не сыграли свой второй матч в группе. «Локомотив» без очков занимает последнее место.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Шальке» в матче Лиги чемпионов, пропустив мяч на 88-й минуте.