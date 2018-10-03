Коноплянка оценил шансы «Шальке» на выход из группы в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
Украинский полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка высказал мнение о перспективах своего клуба на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

«Я думаю, нас рано называть явными претендентами на выход из группы, шансы 50 на 50. Мы спокойно можем проиграть дома «Локомотиву», пока все команды равны и вся борьба впереди», — заявил Коноплянка после матча.

После двух туров группового этапа «Шальке» возглавляет квартет D. В активе немецкой команды 4 очка. «Галатасарай» и «Порту» ещё не сыграли свой второй матч в группе. «Локомотив» без очков занимает последнее место.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Шальке» в матче Лиги чемпионов, пропустив мяч на 88-й минуте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить