Коноплянка оценил шансы «Шальке» на выход из группы в Лиге чемпионов

Украинский полузащитник гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка высказал мнение о перспективах своего клуба на выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

«Я думаю, нас рано называть явными претендентами на выход из группы, шансы 50 на 50. Мы спокойно можем проиграть дома «Локомотиву», пока все команды равны и вся борьба впереди», — заявил Коноплянка после матча.

После двух туров группового этапа «Шальке» возглавляет квартет D. В активе немецкой команды 4 очка. «Галатасарай» и «Порту» ещё не сыграли свой второй матч в группе. «Локомотив» без очков занимает последнее место.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл «Шальке» в матче Лиги чемпионов, пропустив мяч на 88-й минуте.