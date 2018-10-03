На Гребном канале в Крылатском прошёл масштабный фитнес-фестиваль «Стань человеком»

На Гребном канале в Крылатском с 29 по 30 сентября прошёл грандиозный осенний фитнес-фестиваль «Стань человеком», организованный компанией Reebok.

Гостями мероприятия стали 7 тыс. человек. На старт одноимённого забега с испытаниями вышло более 1000 команд.

© Reebok

Команды категории «Стандарт» преодолели дистанцию длиной в 7 км, выполнив 12 заданий, а команды категории «Элит» — дистанцию в 10 км с 17 испытаниями.

Участники перелезали через стенку-сетку, проходили через наклонный коридор, делали синхронные приседания, держа блины на вытянутых руках, выполняли динамичную планку.

На центральной площадке фестиваля всемирно известные тренеры Les Mills представили новые релизы: BODYJAM — уникальную танцевальную кардиопрограмму, BARRE — современный аналог классического балетного занятия, GRIT —высокоинтенсивную интервальную тренировку на основе плиометрики.

© Reebok

Посетители фестиваля могли также принять участие в йога-марафоне. После захода солнца участников ждал необычный мастер-класс по неоновой йоге — это авторский стиль практики, отличающийся своей динамикой и более свободным течением.

В зоне партнёров фестиваля — проекта Fitmost — были проведены классы по боксу, стретчингу, зумбе, ирландским танцам и художественной гимнастике.