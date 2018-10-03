Медведев обыграл словака Клижана и вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Токио.

В матче второго круга Медведев переиграл представителя Словакии Мартина Клижана со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

В 1/4 финала россиянин сыграет или с представителем Канады Милошем Раоничем, или с Йосуке Ватануки из Японии.

Ранее россиянка Екатерина Макарова и чешская теннисистка Люция Градецка одержали победу над украинкой Людмилой Киченок и словенкой Катариной Среботник в матче 1/8 финала турнира в парном разряде в Пекине.