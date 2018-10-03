Габулов: жалею, что не поехал в Бельгию пять лет назад

Российский вратарь Владимир Габулов, который является свободным агентом, рассказал о своём ближайшем будущем.

«В настоящее время у меня нет контракта. Я пока не решил, продолжить карьеру или нет. Думаю о дальнейших вариантах», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

34-летний вратарь также выразил сожаление, что не переехал за границу в более молодом возрасте. Зимой 2018 года Габулов подписал контракт с бельгийским «Брюгге», который на данный момент является последним профессиональным клубом в его карьере.

«Не жалею, что ездил в Бельгию. Жалею, что не поехал лет пять назад. Конечно, тогда у меня было бы гораздо больше вариантов и перспектив. Да, в Бельгии не всё сложилось удачно, у меня не всё получалось, были и различные факторы, повлиявшие на игру. Но я знал, что буду всегда жалеть, если не использую такой шанс, не поеду в другой чемпионат», — заключил российский вратарь.

Ранее Владимир Габулов заявил, что до последнего не был уверен в вызове в национальную команду на домашний чемпионат мира по футболу.