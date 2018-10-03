«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» не смог обыграть «Валенсию» в матче Лиги чемпионов

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Английский «Манчестер Юнайтед» и испанская «Валенсия» сыграли вничью в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счётом 0:0.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 83-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.

В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ «Манчестер Юнайтед» на своём поле встретится с «Ювентусом», а «Валенсия» на выезде сыграет с «Янг Бойз».

Ранее сообщалось, что хет-трик Паоло Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов.

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