«Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» не смог обыграть «Валенсию» в матче Лиги чемпионов
Встреча, прошедшая на в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счётом 0:0.
Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 83-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.
В рамках третьего тура группового этапа ЛЧ «Манчестер Юнайтед» на своём поле встретится с «Ювентусом», а «Валенсия» на выезде сыграет с «Янг Бойз».
Ранее сообщалось, что хет-трик Паоло Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов.