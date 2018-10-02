«Манчестер Сити» вырвал победу в матче ЛЧ с «Хоффенхаймом» благодаря голу на 87-й минуте
- Reuters
Встреча, прошедшая на «Райн-Некар-Арене» в Зинсхайме, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Спустя шесть минут «горожане» восстановили паритет благодаря голу Серхио Агуэро.
Победный для «Манчестер Сити» гол в свой актив записал испанский хавбек Давид Сильва.
В третьем туре группового этапа «Манчестер Сити» на выезде сыграет с донецким «Шахтёром», а «Хоффенхайм» на своём поле примет «Лион».
Ранее сообщалось, что хет-трик Паоло Дибалы принёс «Ювентусу» победу над «Янг Бойз» в матче Лиги чемпионов.