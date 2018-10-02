СМИ: Бывший чемпион мира по боксу Роккиджани погиб в ДТП

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Бывший чемпион мира по боксу в среднем и полутяжёлом весе Грациано Роккиджани погиб в результате ДТП в возрасте 54 лет.
СМИ: Бывший чемпион мира по боксу Роккиджани погиб в ДТП
  • © Hansjürgen Britsch/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Отмечается, что Роккиджани, выступавший на профессиональном ринге под немецким флагом, был насмерть сбит автомобилем в Италии во время утренней прогулки.

За свою карьеру Грациано провёл в общей сложности 48 боёв, в которых одержал 41 победу (в том числе 19 — нокаутом). После поражения от немца Томаса Ульриха в мае 2003 года Роккиджани объявил о завершении активных выступлений и занимался тренерской работой.

Ранее украинский боксёр Александр Усик, являющийся абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе, ответил на вопрос о принадлежности Крыма.

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