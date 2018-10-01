Украинский боксёр Усик ответил на вопрос, кому принадлежит Крым

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Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе украинец Александр Усик заявил о неудобствах, которые возникли после присоединения полуострова Крым к России.
Украинский боксёр Усик ответил на вопрос, кому принадлежит Крым
  • Reuters

«Неудобно ездить, какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа...» — приводит слова Усика телеканал «112».

Он отметил, что тесно связан с Крымским полуостровом.

«У меня там большое количество друзей, тренер мой живёт там, мой первый тренер, мой клуб. Естественно, я не перестаю с ними общаться, ездить туда, потому что там похоронены мои предки», — рассказал Усик.

Боксёр заявил, что необходимо помнить место, где он родился и вырос. По его словам, поддержка крымчан повлияла на его успехи в карьере. Он также ответил на вопрос, чей Крым.

«Божий. Это по-настоящему», — заключил Усик.

Ранее украинский боксёр Александр Усик заявил, что ему не нужно звание Героя Украины.

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