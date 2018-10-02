Сёмин поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Локомотив» — «Шальке»

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Главный тренер российского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча с немецким «Шальке» в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов, который состоится в ближайшую среду, 3 октября.
Сёмин поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов «Локомотив» — «Шальке»
  • Reuters

«Шальке» представляет чемпионат Германии, а там очень большое значение имеет агрессия, количество выигранных единоборств. Эта команда не исключение из правил, не зря они заняли второе место в прошлом сезоне. Я бы отметил в их игре атакующие действия и агрессию в борьбе за мяч», — цитирует российского специалиста «Чемпионат».

По словам Сёмина, он обсуждал сильные стороны «Шальке» с защитником «Локомотива» Бенджамином Хёведесом, ранее выступавшим за немецкий клуб.

«Можно ли назвать этот матч ключевым на данном отрезке сезона? Если не выиграли — всё, жизнь закончилась. Если победили — то сразу ключевая игра. Но жизнь не заканчивается. Это очень серьёзный матч. Мы хотим, чтобы болельщики нас поддержали, а футболисты показали свою лучшую игру», — добавил он.

Ранее Хёведес, перешедший в «Локомотив» летом 2018 года, заявил, что хочет выучить русский язык.

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