Защитник «Локомотива» Хёведес заявил, что хочет выучить русский язык

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Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес рассказал о планах выучить русский язык.

«Очень хочу скорее выучить русский язык. Для начала необходимо окончательно обосноваться в России», — цитирует немца официальный сайт «Локомотива». 

Он также рассказал, что уже может говорить простые слова и фразы.

«Лево, право, привет, доброе утро, нет, да, наш, до свидания», — произнёс на русском Хёведес.

Хёведес перешёл в «Локомотив» минувшим летом из «Шальке», с которым железнодорожникам предстоит сыграть во втором туре Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Шальке» обслужит английская бригада арбитров.

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