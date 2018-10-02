Защитник «Локомотива» Хёведес заявил, что хочет выучить русский язык

Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес рассказал о планах выучить русский язык.

«Очень хочу скорее выучить русский язык. Для начала необходимо окончательно обосноваться в России», — цитирует немца официальный сайт «Локомотива».

Он также рассказал, что уже может говорить простые слова и фразы.

«Лево, право, привет, доброе утро, нет, да, наш, до свидания», — произнёс на русском Хёведес.

Хёведес перешёл в «Локомотив» минувшим летом из «Шальке», с которым железнодорожникам предстоит сыграть во втором туре Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Шальке» обслужит английская бригада арбитров.