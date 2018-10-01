Матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Шальке» обслужит английская бригада арбитров

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Встречу группового этапа Лиги чемпионов между московским «Локомотивом» и немецким «Шальке» рассудит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тэйлором.
Матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Шальке» обслужит английская бригада арбитров
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Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ему будут помогать боковые рефери Гари Бесуик и Адам Нанн, ассистенты за воротами Стюарт Атуэлл и Мартин Аткинсон и резервный судья Константинос Хатцидакис.

Игра второго тура группы А между «Локомотивом» и «Шальке» пройдёт 3 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало запланировано на 19:55.

Ранее Сёмин назвал травму Смолова большой потерей для «Локомотива».

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