СМИ сообщили об интересе «Манчестер Юнайтед» к бывшему защитнику «Краснодара» Гранквисту

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 33-летнему шведскому защитнику Андреасу Гранквисту, в настоящее время выступающему на родине за «Хельсингборг».

Об этом сообщает шведское издание FotbollDirekt.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения футболиста, в течение пяти лет выступавшего за российский «Краснодар» и вернувшегося в Швецию по окончании сезона-2017/18, в зимнее трансферное окно.

Помимо МЮ, в услугах Гранквиста, являвшегося капитаном национальной сборной Швеции на чемпионате мира 2018 года, заинтересованы также два отечественных клуба — «Локомотив» и «Зенит».

Ранее в «Манчестер Юнайтед» опровергли информацию о переговорах с бывшим главным тренером испанского «Реала» Зинедином Зиданом.