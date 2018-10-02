СМИ сообщили об интересе «Манчестер Юнайтед» к бывшему защитнику «Краснодара» Гранквисту
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- РИА Новости
Об этом сообщает шведское издание FotbollDirekt.
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения футболиста, в течение пяти лет выступавшего за российский «Краснодар» и вернувшегося в Швецию по окончании сезона-2017/18, в зимнее трансферное окно.
Помимо МЮ, в услугах Гранквиста, являвшегося капитаном национальной сборной Швеции на чемпионате мира 2018 года, заинтересованы также два отечественных клуба — «Локомотив» и «Зенит».
Ранее в «Манчестер Юнайтед» опровергли информацию о переговорах с бывшим главным тренером испанского «Реала» Зинедином Зиданом.