ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Реала» в матче Юношеской лиги УЕФА

В матче второго тура группового раунда Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в которой выступают игроки не старше 19 лет, российский ЦСКА на своём поле потерпел разгромное поражение от испанского «Реала» со счётом 1:4.

@pfc_cska

Twitter

Хет-триком в составе победителей отметился полузащитник Альберто. Автором единственного мяча армейцев в поединке стал форвард Виталий Жиронкин. Этот успех позволил «Реалу» набрать шесть очков и упрочить лидерство в турнирной таблице группы. ЦСКА с одним баллом в активе делит второе и третье места с чешской «Викторией». Ранее сообщалось, что защитник основной команды ЦСКА Георгий Щенников пропустит около трёх недель из-за травмы.