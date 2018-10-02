ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Реала» в матче Юношеской лиги УЕФА
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Хет-триком в составе победителей отметился полузащитник Альберто. Автором единственного мяча армейцев в поединке стал форвард Виталий Жиронкин.
Этот успех позволил «Реалу» набрать шесть очков и упрочить лидерство в турнирной таблице группы. ЦСКА с одним баллом в активе делит второе и третье места с чешской «Викторией».
Ранее сообщалось, что защитник основной команды ЦСКА Георгий Щенников пропустит около трёх недель из-за травмы.