ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Реала» в матче Юношеской лиги УЕФА

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В матче второго тура группового раунда Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в которой выступают игроки не старше 19 лет, российский ЦСКА на своём поле потерпел разгромное поражение от испанского «Реала» со счётом 1:4.
ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Реала» в матче Юношеской лиги УЕФА
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Хет-триком в составе победителей отметился полузащитник Альберто. Автором единственного мяча армейцев в поединке стал форвард Виталий Жиронкин.

Этот успех позволил «Реалу» набрать шесть очков и упрочить лидерство в турнирной таблице группы. ЦСКА с одним баллом в активе делит второе и третье места с чешской «Викторией».

Ранее сообщалось, что защитник основной команды ЦСКА Георгий Щенников пропустит около трёх недель из-за травмы.

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