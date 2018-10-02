Соавтор "Что? Где? Когда?" рассказала, как кричала на футболистов сборной России

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Вдова Владимира Ворошилова и гендиректор телекомпании «Игра-ТВ», которая создаёт программу «Что? Где? Когда?», Наталья Стеценко вспомнила о приходе на программу футболистов сборной России перед чемпионатом Европы 2016 года.
Соавтор "Что? Где? Когда?" рассказала, как кричала на футболистов сборной России
  • РИА Новости

В интервью изданию «Сплетник» она сказала, что ей не понравилось поведение игроков во время прогона передачи. По её словам, футболисты вели себя развязно и не старались победить в игре.

«После прогона они ушли в вагончик переодеваться, а я побежала за ними в совершенной ярости, так как понимаю, что игра будет проиграна и зрителю это будет просто неинтересно смотреть. Вбегаю в этот вагончик и начинаю орать. Они в полном шоке», — рассказала Стеценко.

По её словам, футболисты стояли в растерянности, а тренер Леонид Слуцкий выразил ей слова благодарности.

«После этого на эфир они пришли с совершенно другим настроением и выиграли! И дело не в том, что у них стало больше ума и знаний. У них появилась энергия и желание выиграть», — заключила Стеценко.

Ранее сообщалось, что у Черчесова появился аккаунт в Instagram.

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