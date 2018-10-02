Рублёв вышел во второй круг турнира ATP в Пекине
Россиянин Андрей Рублёв одержал победу над представителем Португалии Жоау Соузой в матче первого круга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.
- ©Chaz Niell/Icon Sportswire
- globallookpress.com
Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:4.
Во втором круге Рублёв сыграет с победителем матча между итальянцем Фабио Фоньини и Раду Алботом из Румынии.
Ранее Медведев переиграл Шварцмана в первом круге турнира в Токио.
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