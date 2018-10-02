Алиссон рассказал, что долго плакал, когда уходил из «Ромы» в «Ливерпуль»

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Бразильский голкипер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Алиссон Бекер заявил, что плакал, когда уходил из итальянской «Ромы».
Алиссон рассказал, что долго плакал, когда уходил из «Ромы» в «Ливерпуль»
  • Reuters

«Уходить из «Ромы» было трудно, я долго плакал, когда уходил оттуда, как и моя жена. Тем не менее надо быть честным: я сделал профессиональный выбор — шаг вперёд в карьере. Отправился в «Ливерпуль», но моё сердце было полно слёз», — приводит слова вратаря La Gazzetta Dello Sport.

Он добавил, что провёл два прекрасных года в римском клубе.

«В Риме родилась моя дочь, появилось много друзей», — сказал Алиссон.

Алиссон перешёл в «Ливерпуль» в летнее трансферное окно. Он выступал за «Рому» с 2016 года.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» может приобрести футболиста «Арсенала» Рэмзи.

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