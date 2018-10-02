Матч второго круга РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» не будет показан по общедоступному ТВ

Директор по маркетингу Российской премьер-лиги (РПЛ) Евгений Савин рассказал, что матч второго круга «Спартак» — «Зенит» не будет показан по общедоступным каналам.

«Что же касается ухода на платный канал, то какие-то премиальные матчи остались на «Матч ТВ». Встреча «Зенит» — «Спартак» транслировалась на федеральном канале, а вот игру второго круга между ними можно будет увидеть только на «Матч Премьер», — приводит слова директора по маркетингу лиги «Российская газета».

Он также положительно оценил динамику развития нового канала.

«В начале июля у канала «Наш футбол» (ныне «Матч Премьер». — RT) было 279 тысяч абонентов. К концу августа это число выросло до 393 тысяч. Если в течение четырёх лет выйдем на миллион человек в месяц, оплачивающих подписку, — это будет отличный результат», — добавил Савин.

Ранее Терри поделился эмоциями от матча «Спартак» — «Ростов».