Матч второго круга РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» не будет показан по общедоступному ТВ
- РИА Новости
«Что же касается ухода на платный канал, то какие-то премиальные матчи остались на «Матч ТВ». Встреча «Зенит» — «Спартак» транслировалась на федеральном канале, а вот игру второго круга между ними можно будет увидеть только на «Матч Премьер», — приводит слова директора по маркетингу лиги «Российская газета».
Он также положительно оценил динамику развития нового канала.
«В начале июля у канала «Наш футбол» (ныне «Матч Премьер». — RT) было 279 тысяч абонентов. К концу августа это число выросло до 393 тысяч. Если в течение четырёх лет выйдем на миллион человек в месяц, оплачивающих подписку, — это будет отличный результат», — добавил Савин.
Ранее Терри поделился эмоциями от матча «Спартак» — «Ростов».