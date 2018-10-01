Тренер Талалаев встал на защиту Карреры

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Главный тренер армянского «Пюника» Андрей Талалаев, работавший в тренерском штабе «Спартака», встал на защиту нынешнего наставника красно-белых Массимо Карреры, который подвергается критике со стороны общественности.
Тренер Талалаев встал на защиту Карреры
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«От такого количества негатива захлебнётся даже такой стойкий, как Каррера! А до зимы это не пойдёт на пользу. Пройдут дальше — станут ещё сильнее, как было в прошлом году», — написал Талалаев в комментариях к посту журналиста Игоря Рабинера в Facebook.

Он сказал, что трансфер Квинси Промеса и травма Самуэля Жиго стали «бедой, а не виной» тренерского штаба «Спартака». Он также заявил, что продажа молодых футболистов Зелимхана Бакаева, Александра Зуева и Аяза Гулиева стала недальновидным решением менеджмента клуба.

Ранее известный актёр и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров прочитал новое стихотворение, посвящённое главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере.

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