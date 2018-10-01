Зидан может стать генеральным директором «Ювентуса»

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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может занять должность генерального директора в туринском «Ювентусе».
Зидан может стать генеральным директором «Ювентуса»
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  • globallookpress.com

Зидан рассматривается как один из кандидатов на должность после ухода Джузеппе Маротты, сообщает Tuttosport.

В список кандидатов также входят Павел Недвед и Фабио Паратичи, работающие в системе клуба, а также исполнительный директор Федерации футбола Италии и вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Ува.

Зидан оставил пост главного тренера «Реала» по окончании сезона-2017/18.

Ранее английский «Манчестер Юнайтед» опроверг слухи о переговорах с бывшим наставником мадридского «Реала» французом Зинедином Зиданом.

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