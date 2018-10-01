Хачанов с победы над американцем Куэрри стартовал на турнире ATP в Пекине

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Россиянин Карен Хачанов с победы стартовал на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине.
Хачанов с победы над американцем Куэрри стартовал на турнире ATP в Пекине
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

В первом круге Хачанов победил американца Сэма Куэрри в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Встреча длилась 1 час и 14 минут.

В следующем раунде российский теннисист встретится с победителем матча между аргентинцем Хуаном-Мартином Дель Потро, посеянным под первым номером, и испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом.

Ранее россиянка Екатерина Макарова уступила испанке Гарбинье Мугурусе в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.

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