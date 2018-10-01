«Лейкерс» проиграли «Денверу» в дебютном матче Леброна Джеймса
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 124:107 в пользу «Денвера».
Этот матч стал дебютным для трёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса в составе своей новой команды «Лейкерс». За 15 минут, проведённых на площадке, Джеймс набрал девять очков, сделал три передачи и совершил три подбора.
Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Денвера» Хуан Эрнангомес, набравший 19 очков.
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