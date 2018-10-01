Российский бизнесмен Усманов может стать акционером английского футбольного клуба «Эвертон»
- Reuters
«Это сопряжено со многим количеством нюансов, начиная от сегодняшней ситуации. В Великобритании спорт — это чересчур политическая сфера, там огромное напряжение в бизнесе вообще, поэтому неизвестно», — цитирует Усманова ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».
По словам бизнесмена, он прекрасно осведомлён о том, как нужно строить футбольные клубы, поскольку в течение десяти лет являлся акционером лондонского «Арсенала».
«И туда, где мои концепции будут поддерживать, я и пойду», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Усманов продал принадлежавшие ему 30% акций «Арсенала» американскому миллиардеру Стэну Крёнке.