Женская сборная США десятый раз в истории выиграла чемпионат мира по баскетболу

Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу, который проходил в испанском Тенерифе.

В финальном поединке турнира американские спортсменки одержали победу над командой Австралии со счётом 73:56. Самым результативным игроком встречи с 15 очками в активе стала центровая Бриттни Гринер.

Комплект бронзовых медалей чемпионата мира завоевала сборная Испании, в матче за третье место обыгравшая Бельгию со счётом 67:60.

Этот успех стал для сборной США третьим кряду на чемпионатах мира по баскетболу и десятым в истории команды.

Ранее сообщалось, что американский центровой Кайл Хайнс был назначен капитаном ЦСКА перед началом сезона 2018/2019.