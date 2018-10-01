Женская сборная США десятый раз в истории выиграла чемпионат мира по баскетболу

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Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу, который проходил в испанском Тенерифе.
Женская сборная США десятый раз в истории выиграла чемпионат мира по баскетболу
  • © fiba.basketball

В финальном поединке турнира американские спортсменки одержали победу над командой Австралии со счётом 73:56. Самым результативным игроком встречи с 15 очками в активе стала центровая Бриттни Гринер.

Комплект бронзовых медалей чемпионата мира завоевала сборная Испании, в матче за третье место обыгравшая Бельгию со счётом 67:60.

Этот успех стал для сборной США третьим кряду на чемпионатах мира по баскетболу и десятым в истории команды.

Ранее сообщалось, что американский центровой Кайл Хайнс был назначен капитаном ЦСКА перед началом сезона 2018/2019.

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