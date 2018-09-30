Сироткин подвёл итоги Гран-при России

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Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин подвёл итоги 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России, прошедшего на трассе в Олимпийском парке в Сочи.
Сироткин подвёл итоги Гран-при России
  • Reuters

«Мы провалили этап. К сожалению, как бы глупо это ни звучало, но произошло это не по нашей вине. Мы неплохо справились со всей работой... У нас было много сильных моментов, в том числе во время гонки. Но ничто из этого не попало в прямую трансляцию. Никто на это не обратит внимания. Это был трудный этап, хочется просто забыть его и вернуться к работе в Японии», — заявил Сироткин.

Россиянин, стартовавший в гонке с 13-й позиции, финишировал на 18-м месте.

Ранее Сироткин заявил, что в гонке Гран-при России всё пошло не так, как планировали.

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