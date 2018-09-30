Семак о поражении от «Анжи»: сегодня «Зенит» получил хороший урок

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказал мнение, что поражение о махачкалинского «Анжи» стало хорошим уроком для его команды.

«Сегодня мы проиграли, потому что ошиблись, и ошиблись грубо. А любые результаты как таковые, будь то победы или поражения, — это составляющая футбола. Кто меньше проигрывает, тот и побеждает в чемпионате. Сегодня мы получили хороший урок. Легко нам не будет в любом матче, а удача улыбается тем, кто её заслуживает. Раз итог такой, значит, он заслуженный», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Анжи» — «Зенит» завершился победой махачкалинцев со счётом 2:1.

Ранее Михаил Боярский высказал мнение, что поражение от «Анжи» должно стать холодным душем для «Зенита».