Российская волейболистка Кроткова пропустит около полугода из-за травмы
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«Наталье была сделана операция в Германии, и сейчас она восстанавливается в Москве. Лечение таких травм обычно занимает полгода», — приводит РИА Новости слова гендиректора «Динамо» Владимира Зинчева.
Он отметил, что в клубе очень рассчитывали на Кроткову в предстоящем сезоне.
«Но большую его часть Наталья пропустит. Найти замену ей будет очень сложно», — добавил функционер.
Кроткова травмировалась на турнире в Швейцарии и не поехала со сборной России на чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу победила команду Таиланда на чемпионате мира в Японии.