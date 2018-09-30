Российская волейболистка Кроткова пропустит около полугода из-за травмы

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Волейболистка московского «Динамо» и сборной России Наталья Кроткова пропустит около полугода из-за травмы
Российская волейболистка Кроткова пропустит около полугода из-за травмы
  • © vldinamo.ru

«Наталье была сделана операция в Германии, и сейчас она восстанавливается в Москве. Лечение таких травм обычно занимает полгода», — приводит РИА Новости слова гендиректора «Динамо» Владимира Зинчева.

Он отметил, что в клубе очень рассчитывали на Кроткову в предстоящем сезоне.

«Но большую его часть Наталья пропустит. Найти замену ей будет очень сложно», — добавил функционер.

Кроткова травмировалась на турнире в Швейцарии и не поехала со сборной России на чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу победила команду Таиланда на чемпионате мира в Японии.

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