Хэмилтон одержал 70-ю победу в «Формуле-1», выиграв гонку Гран-при России, Сироткин — 18-й

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем гонки 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.

Вслед за Хэмилтоном финишную черту пересёк его напарник по команде Валттери Боттас.

Тройку замкнул немец Себастьян Феттель из «Феррари».

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», финишировал на 18-м месте. Его напарник канадец Лэнс Стролл стал 15-м.

Для Хэмилтона, являющегося четырёхкратным чемпионом мира, эта победа стала 70-й в карьере.

В личном зачёте Хэмилтон смог укрепить своё лидерство, набрав 306 очков. Феттель теперь отстаёт от британца на 50 баллов (256 очков).

Ранее вице-премьер России рассказал, когда в «Формуле-1» может появиться первый российский болид.