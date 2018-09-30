Хэмилтон одержал 70-ю победу в «Формуле-1», выиграв гонку Гран-при России, Сироткин — 18-й
- Reuters
Вслед за Хэмилтоном финишную черту пересёк его напарник по команде Валттери Боттас.
Тройку замкнул немец Себастьян Феттель из «Феррари».
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», финишировал на 18-м месте. Его напарник канадец Лэнс Стролл стал 15-м.
RACE CLASSIFICATION: @LewisHamilton extends his championship lead to 50 points with five races to go #RussianGP 🇷🇺 #F1pic.twitter.com/sPNfPstO9m— Formula 1 (@F1) 30 сентября 2018 г.
Для Хэмилтона, являющегося четырёхкратным чемпионом мира, эта победа стала 70-й в карьере.
В личном зачёте Хэмилтон смог укрепить своё лидерство, набрав 306 очков. Феттель теперь отстаёт от британца на 50 баллов (256 очков).
Ранее вице-премьер России рассказал, когда в «Формуле-1» может появиться первый российский болид.