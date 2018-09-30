Вице-премьер России рассказал, когда в «Формуле-1» может появиться первый отечественный болид

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Отвечая на вопрос о развитии автоспорта в стране, вице-президент России Дмитрий Козак прокомментировал возможность появления отечественной команды в чемпионате «Формулы-1».
Вице-премьер России рассказал, когда в «Формуле-1» может появиться первый отечественный болид
  • Reuters

«Я знаю, что есть в России любители автомобильного спорта, состоятельные бизнесмены, которые готовы инвестировать, готовы вложиться в создание российской команды «Формулы-1». Будем надеяться, что и такая команда у нас появится. Подозреваю, что помыслы о её создании появились в том числе потому, что в Сочи создали соответствующую инфраструктуру», — цитирует вице-премьера ТАСС.

По словам Козака, накануне этапа «Формулы-1» в Сочи он провёл встречи с автопроизводителями, в ходе которых обсуждался вопрос создания российского болида.

«Мы говорили о планах до 2024 года, но не думаю, что в такие сроки это возможно. Думаю, это возможно сделать в течение десятилетия», — добавил он.

Ранее Козак рассказал, что этап «Формулы-1» в Сочи пользуется большой популярностью среди болельщиков.

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