Козак о Гран-при России: олимпийское наследие работает эффективно и превосходит все наши ожидания

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Вице-премьер России Дмитрий Козак высказал мнение о проведении в Сочи этапа «Формулы-1» Гран-при России.
Козак о Гран-при России: олимпийское наследие работает эффективно и превосходит все наши ожидания
  • РИА Новости

«На встрече с руководством «Формулы-1» обсуждали подготовку к нынешнему юбилейному Гран-при России. Новая команда промоутеров сейчас испытывает экзамен на прочность. Они успешно справились с задачей. Билетная программа выполнена на 97%, выручка увеличилась на 72% по сравнению с прошлым годом», — заявил Козак.

Он отметил, что на Гран-при нынешнего сезона реализовано около 50 тыс. билетов.

«Формула-1» пользуется популярностью, олимпийское наследие работает эффективно и превосходит все наши ожидания начала 2010-х годов», — добавил вице-премьер.

Гран-при России проводится в Олимпийском парке в Сочи с 2014 года.

Ранее Берни Экклстоун отметил положительные изменения в организации Гран-при России.

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