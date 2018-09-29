Экклстоун отметил положительные изменения в организации Гран-при России

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун поделился мнением о положительных изменениях в организации Гран-при России.

«За эти пять лет было много всего улучшено. Очевидно, с тех пор как мы начали пять лет назад, произошли большие изменения, все они хороши. Я очень доволен этим, потому что чувствую себя частью этой гонки. Я доволен тем, как она прогрессирует», — приводит слова Экклстоуна ТАСС.

Он отметил, что перенос даты проведения Гран-при с весны на осень положительно отразился на этапе.

«Выросла аудитория гонки. В целом здесь очень хорошая организация», — добавил бывший руководитель «Формулы-1».

Гран-при России проводится в Сочи с 2014 года.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин посетит гонку Гран-при «Формулы-1» в Сочи.