Представлена награда победителю Гран-при России «Формулы-1» 2018 года
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На официальной странице «Сочи Автодрома» в Instagram были опубликованы фотографии трофеев, которыми будут награждены победители гонок в классе «Формула-1», «Формула-2» и «Формула-3».
Гонка Гран-при России начнётся в 14:10 на трассе сочинского автодрома.
Ранее сообщалось, что финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем квалификации российского этапа чемпионата «Формулы-1». Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин стартует с 13-й позиции.