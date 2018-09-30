Касаткина не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире WTA в Пекине

Короткая ссылка
Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине.
Касаткина не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире WTA в Пекине
  • Российская теннисистка Дарья Касаткина
  • globallookpress.com

Россиянка в двух сетах уступила немке Лауре Зигемунд. Первую партию она проиграла (3:6), а при счёте 2:4 во второй отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.

Во втором круге Зигемунд встретится с эстонкой Анетт Контавейт. 

Ранее сообщалось, что россиянка Маргарита Гаспарян одержала победу над соотечественницей Анастасией Потаповой в финале теннисного турнира в Ташкенте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить