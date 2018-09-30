Касаткина не смогла преодолеть барьер первого круга на турнире WTA в Пекине
- Российская теннисистка Дарья Касаткина
- globallookpress.com
Россиянка в двух сетах уступила немке Лауре Зигемунд. Первую партию она проиграла (3:6), а при счёте 2:4 во второй отказалась от продолжения борьбы из-за травмы.
Во втором круге Зигемунд встретится с эстонкой Анетт Контавейт.
Ранее сообщалось, что россиянка Маргарита Гаспарян одержала победу над соотечественницей Анастасией Потаповой в финале теннисного турнира в Ташкенте.